Российские учёные обнаружили биомолекулы, подавляющие все коронавирусы

https://static.news.ru/photo/c729d65c-f680-11ea-ae90-fa163e074e61_660.jpg Фото: NIAID-RML/Keystone Press Agency/Global Look Press

Биологи обнаружили молекулу РНК, которая замедляет размножение всех коронавирусов, в том числе и COVID-2019. Об этом сообщила пресс-служба НИУ ВШЭ, учёные которого занимались этой проблемой.

Мы обнаружили, что у микро-РНК miR-21-3p большой потенциал для связывания со всеми человеческими коронавирусами, — цитирует журнал PeerJ младшего научного сотрудника ВШЭ Степана Нерсисяна.

Оказалось, что связываться со всеми известными коронавирусами человека могут сразу четыре семейства микро-РНК. Изучив характер их взаимодействий в организме мышей, заражённых вирусом атипичной пневмонии, биологи обнаружили, что концентрация одной из этих молекул, miR-21-3p, в клетках лёгких больных грызунов была примерно в восемь раз выше нормы.

Исследователи обнаружили, что вирус не только не обрывает связи с этим микро-РНК, но и использует их для замедления своего размножения на первых порах проникновения в клетки. Таким образом, он пытается отсрочить иммунный ответ организма.

Российские биологи предполагают воспользоваться этой чертой коронавирусов, чтобы бороться с ними. В частности, можно искусственным образом увеличить концентрацию молекул miR-21-3p в организме больного или заблокировать их выработку. В обоих случаях это приведёт к гибели коронавируса.

Как писал NEWS.ru, группа молекулярных биологов под руководством доцента Университета Майами (США) Мехди Мирсаиди нашла мутацию коронавируса, благодаря которой он приобрёл свои высокие заразные свойства и смог перекинуться от животных к человеку. Это изменение длиной всего в одну букву-нуклеотид находится на участке S2M — особом некодирующем сегменте РНК коронавируса, который есть в геномах многих других типов вирусов.