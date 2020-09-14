Российские учёные нашли в метеорите признаки занесения жизни на Землю

https://static.news.ru/photo/56b4e08a-f6f1-11ea-8479-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hu Yan/ZUMAPRESS.com

Учёные из РФ обнаружили внутри древнего метеорита Оргей окаменелые древние микроорганизмы, которые могли существовать в момент зарождения Солнечной системы до формирования Земли, рассказал академик РАН, научный руководитель сектора астробиологии Объединённого института ядерных исследований Алексей Розанов.

Снимки данных микроорганизмов в скором времени будут обнародованы, альбом с ними планируется выпустить в ноябре. В издании будут собраны фото окаменелостей внутри упавшего во Франции в 1984 году метеорита. Отмечается, что следы органики в Оргее начали находить вскоре после его падения, но в соответствии с научными представлениями того времени, объясняли это недобросовестностью учёных, передаёт РИА Новости.

Многое уже тогда было найдено, но с перепугу было не так интерпретировано, чтобы не пугать людей... Это не открытие, а установление твёрдой фактуры, что панспермия (занесение жизни на Землю) — это реальное явление, — подчеркнул Розанов.

С 2015 года, используя электронные микроскопы, российские учёные из Палеонтологического института РАН и Объединённого института ядерных исследований в соавторстве с академиком из США Ричардом Гувером сделали качественные снимки следов органики.

Полученные нами снимки хорошо интерпретируются, против них уже не поспоришь. Но спорить всё равно будут. Люди, которые никогда не занимались этим, они спорят больше всего, — добавил ученый.

Следы органики, по словам Розанова, встречаются во всех углистых хондритах — метеоритах, сформировавшихся из первичного вещества Солнечной системы. Точный возраст Оргея при этом неизвестен, он может быть очень древним. Коллега академика из Объединённого института ядерных исследований, младший научный сотрудник лаборатории радиационной биологии секции астробиологии Михаил Капралов уточнил также, что среди следов микроорганизмов в метеорите обнаружены окаменелые магнитотактики — микроорганизмы, которые могли возникнуть только на объекте с магнитным полем и водой, то есть на планете, а не на или внутри кометы, а также окаменелости, похожие на кокковидные, палочковидные и нитевидные формы прокариотов, акритархи, протисты, альвеоляты, панцирные амёбы, а недавно — следы одноклеточных водорослей.

Единственное, что в метеорите Оргей впервые нами были найдены диатомовые водоросли. Это представители эукариот. Их до этого не находили в Оргее, — сказал Капралов.

По словам учёных, исследования доказывают, что в космосе есть жизнь или, по крайней мере, была. Однако вопрос того, где и как зародилась жизнь, если она существовала до формирования Земли, пока остаётся без ответа.

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