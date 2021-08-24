Российские учёные нашли способ остановить распространение коронавируса

Учёные Южно-Уральского госуниверситета нашли необычный способ остановить распространение коронавируса. Для этого надо правильно расположить перегородки в помещении, пишет журнал Journal of Hazardous Materials.

Сотрудники вуза провели гидродинамическое исследование распространения респираторных вирусов в закрытом пространстве. На основании исследования учёные пришли к выводу, что из-за циркуляции воздуха соблюдение дистанции между людьми в замкнутых пространствах не всегда защищает от вируса.

Правильное же расположение перегородок позволит снизить распространение респираторных вирусов в закрытых помещениях. Исследование проводилось на основе метода вычислительной гидродинамики, который позволил проанализировать движение капель в воздухе и определить наиболее эффективное расположение перегородок для защиты людей от вирусов в помещении.

В будущем появятся типовые инструкции, которые позволят работать в офисах, вокзалах и аэропортах в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что люди, не сделавшие прививку от коронавируса, имеют в 29 раз больше шансов попасть в больницу с инфекцией по сравнению с полностью привитыми. Такие выводы содержатся в отчёте центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) США.