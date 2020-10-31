Российские учёные нашли способ диагностировать рак по одной капле крови

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Специалисты Самарского университета им. С. П. Королёва и Самарского государственного медицинского университета нашли способ диагностировать рак и другие патологии с помощью рамановской спектроскопии крови.

По словам учёных, этот метод диагностики позволяет в считаные минуты провести жидкостную биопсию и проанализировать компонентный состав крови в режиме реального времени.

Они уточнили, что эту процедуру можно провести при помощи оптических технологий, когда свет обменивается энергией с молекулами анализируемого вещества. Она позволяет выявить конкретный тип молекул и их концентрацию в крови, предоставляя возможность узнать точный диагноз.

Как пояснил доцент кафедры лазерных и биотехнических систем Самарского университета Иван Братченко, свет способен вступать во взаимодействие с биологическими молекулами, которые являются «кирпичиками» человеческого организма.

Если знать, как именно происходит это взаимодействие, то можно по одной капле крови отследить, как меняется состав организма и не развиваются ли какие-либо патологии, — отметил он.

Эксперт рассказал, что в настоящее время учёные во всём мире пытаются добиться более высоких показателей точности и универсальности предлагаемых методик. Новый способ уступает в точности подходам, реализуемым с помощью лабораторных установок, однако может быть осуществлён на портативном оборудовании.

Авторы исследования также подчеркнули, что за счёт реализации жидкостной биопсии с применением портативного оборудования стоимость системы анализа крови серьёзно снижается. Специалисты предложили наиболее оптимальные методы математической обработки спектральных показателей, которые подходят для данных с высоким уровнем шумов, возникающих в ходе использования портативного оборудования.

По словам Братченко, новый способ может оказаться востребованным при проведении массовых скрининговых обследований.

С помощью жидкостной биопсии можно быстро выявить людей, у которых только начинает развиваться патология, и отправить их к соответствующему специалисту. Также можно проводить мониторинг состояния пациентов, которые уже проходят лечение, — отметил специалист.

Он пояснил, что жидкостная биопсия способна показать улучшение или ухудшение состояния пациентов.

Для внедрения прибора в клиники необходима согласованная работа физиков, химиков, математиков, инженеров и медиков, передаёт РИА Новости.

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