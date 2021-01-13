Российские учёные нашли новый способ подавить коронавирус

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Российские учёные под руководством заведующего лабораторией Института биоорганической химии РАН Юрия Уткина разработали новый способ подавить коронавирус при помощи фермента, входящего в состав змеиного яда.

Извлечённые из яда разных видов змей фосфолипазы А2 (PLA2) способны в разной степени защитить от коронавируса SARS-CoV-2 клетки (Vero E6), широко используемые в опытах с вирусами, — цитирует Уткина портал bioRxiv.

Учёные выяснили, что наиболее эффективным оказался яд гадюк Никольского. Он обладал мощной вирулицидной активностью в отношении возбудителя COVID-19. Эти пресмыкающиеся обитают на юго-западе России и на Украине.

Результаты работы исследователей говорят о том, что яды змей могут быть перспективным средством для создания лекарств, атакующих оболочку коронавируса.

Ранее президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов предложил необычное средство для лечения коронавирусной инфекции — корень солодки. Политик уделил большое внимание свойствам этого растения, которое в большом количестве растёт на территории Туркменистана. Бердымухамедов рассказал о важности использования корня солодки во время заседания правительства по видеосвязи.

Глава государства подчеркнул, что даже небольшое количество солодки уничтожает коронавирусную инфекцию. Это растение можно использовать для борьбы с простудой, бронхиальной астмой и аллергией.

Бердымухамедов считает, что корень солодки может стать средством, которое учёные всего мира использовали бы против коронавируса наряду с другими препаратами. Он подчеркнул, что иностранные специалисты могут заняться совместной работой с туркменскими коллегами, поскольку в стране накоплен большой опыт использования этого средства и есть достаточный запас солодки для производства лекарств.

Кроме корня солодки жители Туркменистана могут защищаться от коронавирусной инфекции с помощью окуривания дымом гармалы (юзарлика). По крайней мере, использовать это средство рекомендовал Бердымухамедов, выступая на заседания правительства в марте. Правда, непонятно, зачем в Туркменистане защищаться от коронавируса, ведь официально в стране нет ни одного заболевшего. Несмотря на это, власти ввели масочный режим, ограничения на работу торговли, общепита и транспорта, писал NEWS.ru.