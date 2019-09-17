https://static.news.ru/photo/0a624126-d953-11e9-9329-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Математики из Санкт-Петербурга разработали мобильное приложение, которое следит за состоянием водителя во время поездки. Оно помогает не спать и быть внимательным на дороге. Об этом сообщила пресс-служба Российского научного фонда (РНФ).

Один из разработчиков Алексей Кашевник из университета ИТМО рассказал, что особенностью программы стала возможность установить его на смартфон без какого-либо дополнительного оборудования, передаёт ТАСС .

По мнению создателей, приложение будет интересно автолюбителям, службам такси, логистическим, каршеринговым и другим компаниям, имеющим автопарки.

Система позволит администраторам получить доступ к перемещениям каждого водителя и к статистике опасных состояний, зафиксированных во время поездки. Так они смогут контролировать маршруты, соблюдение правил дорожного движения, а также режима труда и отдыха водителями компании, — пояснил Кашевник.

За состоянием водителя приложение наблюдает через камеры, микрофоны и другие датчики, встроенные в телефон. Чтобы определить, засыпает ли водитель, программа наблюдает за изменением положения головы, глаз и дыханием.

Во время движения приложение следит за тем, в какую сторону движется машина и куда смотрит водитель, предупреждая его об опасности.

Математики «обучили» систему контролировать всё это благодаря информации из открытых баз данных. Кроме того, учёные собирали статистические данные, следя за десятью автолюбителями. РНФ отмечает, что сейчас приложением пользуются более 500 водителей по всему миру.

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