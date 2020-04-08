Российские исследователи обновят координаты южного магнитного полюса Земли

https://static.news.ru/photo/fd3f4466-79a8-11ea-9b09-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Экспедиция ВМФ на океанографическом судне «Адмирал Владимирский» завершила работы в районе южного магнитного полюса, благодаря которым учёные обновят его координаты.

Об этом РИА Новости сообщил руководитель экспедиции капитан первого ранга Олег Осипов.

По словам Осипова, точное сегодняшнее местонахождение полюса будет определено уже на суше.

Магнитный полюс Земли смещается на несколько километров в год. Согласно математической модели IGRF, в 2007 году южный магнитный полюс располагался в антарктическом море Дюрвиля (64º 30´ южной широты, 137º 42´ восточной долготы), а в 1909 году, когда люди впервые его достигли, он находился на суше, в глубине Антарктиды (72º 25´ южной широты, 155º 16´ восточной долготы).

Как ранее писал NEWS.ru, учёные с Тайваня предсказали очередной апокалипсис. Причиной этого может стать быстрое движение магнитных полюсов Земли, которое предсказали учёные. Магнитное поле защищает планету от космического облучения и солнечного ветра. Исследователи изучили сталагмиты и таким образом проследили изменения магнитного поля за 16 тыс. лет, за период 107−91 тыс. лет назад.