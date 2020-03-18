https://static.news.ru/photo/c3e49048-694c-11ea-9e5d-fa163e074e61_660.jpg Выстрел плазменной пушки «Глобус-М» Фото: Сферический токамак Глобус-М2/vk.com

Учёные из Физико-технического института имени А.Ф. Иоффе описали процессы переноса тепла в сферическом токамаке. Эта работа приблизила их ещё на один шаг к решению задачи ядерного синтеза. Для человечества это может стать новым источником неисчерпаемой энергии.

Теперь основной задачей физиков стал поиск способа, который позволит удержать плазму внутри термоядерных установок с помощью сильного магнитного поля.

Мы подтвердили, что особенности физических процессов в плазме сферического токамака «Глобус-М» препятствуют возникновению дополнительных потерь тепла по ионному каналу из-за турбулентности плазмы. Это значит, что установка такого типа является хорошей основой для создания компактного источника термоядерных нейтронов, — цитирует РИА Новости руководителя исследования.

Учёные также полагают, что им удастся объединить результаты исследования на европейских и американских установках для создания и корректировки более совершенного устройства ядерных реакций синтеза.

Ранее NEWS.ru писал, что российские физики в ближайшее время рассчитывают найти тёмную материю.