Российские атомщики придумали систему мягкой посадки космических аппаратов

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Специалисты Чепецкого механического завода (АО ЧМЗ, предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») разработали технологию производства корпуса для передатчика фотонной измерительно-управляющей системы малых высот «Кактус-2В» для мягкой посадки. Такой системой оснащаются спускаемые аппараты пилотируемых космических кораблей.

Опытные образцы направлены заказчику – в Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики. Система «Кактус» позволяет бесконтактно измерить высоту спускаемого аппарата до поверхности и выдает команду на запуск двигателей мягкой посадки, корректируя их работу в зависимости от скорости. Основу системы составляет гамма-лучевой высотомер, который оснащен источником ионизирующего излучения. От самого излучения космонавта защищает специальный корпус производства ЧМЗ.

Детали корпуса имеют сложную конфигурацию и изготовлены из материала, обеспечивающего надежную биологическую защиту при минимальных габаритах изделия. Полученную фасонным литьем заготовку обрабатывают на станках с ЧПУ по программам, разработанным на основе виртуального трёхмерного макета изделия. Процесс механической обработки предварительно моделируется, что позволяет максимально точно выполнить криволинейные поверхности детали, исключив конструкторские и технологические ошибки на этапе подготовки производства, а также сократить время изготовления.

«На Чепецком механическом заводе сосредоточены уникальные производства, которым нет аналогов в стране. Мы производим материалы и изделия высокого качества, позволяющие России внедрять новые технологии и помогающие отечественной науке в решении стратегических задач по освоению космических рубежей», — заявил генеральный директор АО ЧМЗ Сергей Чинейкин.

Все российские обитаемые космические аппараты мягко приземляются благодаря фотонной измерительно-управляющей системе малых высот «Кактус». Система постоянно модернизируется, Чепецкий механический завод осваивает новые технологии производства конструкционных изделий для неё. К слову, первый отечественный космический аппарат, на котором Юрий Гагарин спускался 12 апреля 1961 года, не имел системы мягкой посадки.