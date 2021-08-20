Российская вакцина от COVID-19 для животных вызвала интерес в мире

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В поставках российской вакцины от коронавируса для животных заинтересовались более десятка стран. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Россельхознадзор, где создали препарат «Карнивак-Ков».

В частности, интерес к отечественной разработке проявили Польша, Венгрия, Греция, Германия, Эстония, Турция, Ливан, Таиланд, Тайвань, Венесуэла, Перу, Эквадор.

В Россельхознадзоре заявили, что готовы предоставить Евросоюзу партию препарата в научных целях для изучения эффективности вакцины.

Также РФ направила досье на регистрация «Карнивак-Ков» в Таиланд, Корею, Грецию и Венгрию.

Первую партию вакцины для животных от COVID-19 учёные Россельхознадзора выпустили в апреле 2021 года. Объём партии составил 17 тысяч доз. Впервые о создании препарата сообщили в августе 2020 года, зарегистрирован он был в марте текущего года. Вакцина предназначена для плотоядных животных.

Стоимость препарата изначально оценивалась в 588 рублей за две дозы, затем была снижена до 500 рублей.

В мае в России началась вакцинация домашних животных от COVID-19. По словам руководителя Россельхознадзора Сергея Данкверта, прививают своих питомцев в основном состоятельные люди.

Ранее стало известно, что учёные рассматривают возможность создания единой вакцины от ковида и гриппа.