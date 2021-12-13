Российская нейросеть научилась определять вид птицы по снимку пера

В России создали нейросеть, которая научилась узнавать вид птицы по фотографии одного пера, пишет РИА Новости. Искусственный интеллект разработали учёные Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королёва совместно с коллегами из других вузов. По замыслу авторов, нейросеть будет полезна как при организации безопасности воздушного движения, так и в образовательных целях.

Алгоритмы для распознавания птиц были созданы на основе массива фото орнитологических баз данных. По словам разработчиков, перья многих птиц, особенно небольших серо-коричневого окраса, сложно различать даже профессионалам. Ранее для идентификации система информации требовала проведение ДНК-теста либо поиска вручную. Теперь нейросеть позволит анализировать информацию автоматически.

Анализ того, какие птицы были сбиты, позволяет понять, как предотвратить это в будущем. Например, для отпугивания мелких птиц транслируют голоса хищных птиц, для отпугивания ворон, напротив, напуганные голоса ворон. Не во всех аэропортах орнитологам доступны лаборатории, зачастую вид птиц приходится определять «на глаз» или даже по запаху перьев, — рассказал доцент кафедры геоинформатики и информационной безопасности Самарского университета Андрей Кузнецов.

Ранее сообщалось, что учёные из еврейского университета в Иерусалиме намерены проникнуть в тайны древних текстов Месопотамии с помощью искусственного интеллекта. Специалисты надеются с помощью нейросети расшифровать глиняные таблички с клинописью возрастом 4500 лет.