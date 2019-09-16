https://static.news.ru/photo/22e56cb0-d86c-11e9-8640-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Специалисты Южно-Уральского госуниверситета разработали алгоритм, позволяющий анализировать отзывы авиапассажиров в Twitter. Авиакомпании могут использовать эту разработку для повышения качества обслуживания.

С помощью сверхточной нейронной сети алгоритм позволяет различать положительные и отрицательные отзывы авиапассажиров в Twitter, — сообщили в пресс-службе вуза.

По мнению авторов разработки, формы обратной связи авиакомпаний уже устарели и не работают, а большинство пассажиров высказывают своё мнение о сервисе через соцсети. Программа, написанная на языке Python, загружает твиты, обрабатывает их и группирует по нескольким категориям. В конечном итоге выявляется причина отрицательных и положительных сообщений пользователей.

Разработчики утверждают, что алгоритм можно применять и в других сферах обслуживания, для этого требуется лишь официальный аккаунт в Twitter.

Как писал News.ru, отечественные авиаперевозчики намерены улучшить свои финансовые показатели путём сокращений расходов на безопасность. Сразу несколько компаний готовятся перевести техников на аутсорсинг. Российским авиакомпаниям приходится балансировать между прибыльностью и расходами на защиту самолётов от катастроф. Перед топ-менеджерами стоит вопрос не о максимальной безопасности полётов, а о том, какой её уровень они могут себе позволить. Причём процветающие компании, в отличие от компаний с низким уровнем прибыльности, не спешат менять парк воздушных судов.