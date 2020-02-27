https://static.news.ru/photo/51612c24-5994-11ea-9a44-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rafael Henrique/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российская академия наук (РАН) считает, что группировка спутников, которую собирается развернуть в рамках проекта Starlink изобретатель и бизнесмен Илон Маск, будет мешать работе астрономов. РАН собирается направить в ООН письмо с жалобой на действия Маска.

Об этом РИА Новости рассказал сотрудник Института астрономии РАН Николай Самусь. По его словам, в настоящий момент идёт подготовка письма. 28 февраля Самусь планирует встретиться с вице-президентом РАН Юрием Балегой и детально обговорить послание.

Мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдёт, — заключил сотрудник РАН.

Согласно приведённым Самусем данным, спутниковая группировка Маска испортит до 40% всех астрономических снимков. Представитель РАН также заявил, что инициативу обращения в ООН поддерживают в Европейском астрономическом сообществе.

Проект Starlink предусматривает запуск около 12 тысяч спутников для того, чтобы обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Компания Маска SpaceX оценила расходы на реализацию проекта в $10 млрд.

Как сообщал NEWS.ru, в январе ракета-носитель Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту 60 мини-аппаратов, которые планируется использовать в проекте Starlink.