Российская академия наук (РАН) считает, что группировка спутников, которую собирается развернуть в рамках проекта Starlink изобретатель и бизнесмен Илон Маск, будет мешать работе астрономов. РАН собирается направить в ООН письмо с жалобой на действия Маска.
Об этом РИА Новости
Мы этот вопрос будем обговаривать, и такое письмо от нас пойдёт, — заключил сотрудник РАН.
Согласно приведённым Самусем данным, спутниковая группировка Маска испортит до 40% всех астрономических снимков. Представитель РАН также заявил, что инициативу обращения в ООН поддерживают в Европейском астрономическом сообществе.
Проект Starlink предусматривает запуск около 12 тысяч спутников для того, чтобы обеспечить всех жителей Земли широкополосным доступом в Интернет. Компания Маска SpaceX оценила расходы на реализацию проекта в $10 млрд.
Как сообщал NEWS.ru, в январе ракета-носитель Falcon 9 доставила на низкую околоземную орбиту 60 мини-аппаратов, которые планируется использовать в проекте Starlink.
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