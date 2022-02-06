Роспотребнадзор: российские ПЦР-тесты выявляют подвид «омикрона» — BA.2

Руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов заявил, что ПЦР-тесты российского производства способны выявить заражение новым подвидом «омикрона» — BA.2. Эксперт при этом добавил, что большинство ПЦР-тестов будут выявлять наличие РНК вируса, даже если речь идёт о его подвиде BA.2, сообщают «Известия».

Тест-системы производства нашего института уже прошли проверку, и за них мы можем ручаться, — рассказал он.

Основной причиной успеха, по мнению специалиста, в том, что большая часть мутаций «омикрона» находится в гене S-белка, а тесты обычно нацелены на другие части генома патогена.

Ранее врач-отоларинголог Иван Лесков заявил, что человек может навсегда потерять обоняние после коронавируса, если инфекция поразит клетки, поддерживающие обонятельные рецепторы, или нервные окончания. Он рассказал про работу учёных из Бельгии, которые брали пробы тканей умерших от коронавируса людей, чтобы подтвердить гипотезу.

По его словам, есть и второй вариант, согласно которому, у людей наблюдаются нарушения неврологического плана, когда обонятельный анализатор не получает сигнал от клеток в носу. В этом случае эксперт посоветовал обращаться к неврологу, чтобы выявить причину недуга и попытаться его исправить.