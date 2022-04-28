Роспотребнадзор рекомендовал усилить меры профилактики холеры

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Роспотребнадзор выпустил постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в России, чтобы предотвратить её завоз в страну. Регионам рекомендовано подготовить больницы к вероятным противоэпидемическим мероприятиям, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о дополнительных мерах по профилактике холеры в Российской Федерации. Цель документа — предотвратить завоз и возможное распространение этого заболевания на территории нашей страны, — отметили в ведомстве.

Помимо прочих мер Роспотребнадзор рекомендует усилить контроль за исследованием сточных вод. Также властям нужно отработать алгоритм взаимодействия между различными ведомствами в случае вспышки заболевания, запастись реагентами и диагностическими средами на случай опасности.

Местным отделениям Роспотребнадзора нужно будет проконсультировать врачей и оценить, готовы ли лаборатории и больницы к экстренным ситуациям. Всё это необходимо выполнить до 1 июня 2022 года.

На Украине нашли следы производства биологического оружия, там работают с патогенами и создают «дизайнерские вирусы», считает политолог и бывший член комиссии по разоружению ООН Игорь Никулин. Он заявил, что учёные на Украине усиливают патогенность вируса с помощью синтетической биологии.