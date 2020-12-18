Роспотребнадзор рассказал о клеточном иммунитете у привитых «ЭпиВакКороной»

https://static.news.ru/photo/47a60546-4134-11eb-bb90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Клеточный иммунитет к коронавирусу нового типа формируется спустя 5–6 недель у большей части добровольцев, испытывающих вакцину «ЭпиВакКорона». При этом антитела фиксируются раньше, рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

Препарат создан на основе пептидных антигенов, разработкой занимается центр «Вектор». Вещество зарегистрировали в РФ 13 октября 2020 года. Минздрав РФ выдал соответствующее разрешение лаборатории на проведение пострегистрационных исследований, пишет РИА Новости.

Уже через 5–6 недель после вакцинации у большей части добровольцев, привитых вакциной «ЭпиВакКорона», наблюдалась индукция выраженного специфического Т-клеточного иммунного ответа, при этом антитела вырабатывались раньше, — говорится в сообщении.

Накануне Минздрав РФ рассказал, кому не следует ставить прививку от коронавируса: людям с туберкулёзом, гепатитами B и C, новообразованиями, ВИЧ и сифилисом. Кроме того, отказаться от прививки стоит пациентам, которые за последние три года перенесли инсульт или острый коронарный синдром, а также если человек в ближайшие три месяца планирует зачать ребёнка. Также приём препарата запрещён для беременных и кормящих грудью, тяжёлым аллергикам и пациентам с острыми инфекциями.

15 декабря министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцину от коронавируса доставили во все регионы России, все субъекты приступили к вакцинации людей. По его словам, во всех субъектах развёрнуты 89 медицинских организаций, которые принимают оптовые партии препарата для распределения. Сейчас правительство получило логистические паспорта готовности к вакцинации во всех регионах, писал NEWS.ru.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса — «Спутник V» (разработана в центре имени Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (создана специалистами центра «Вектор»). В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова. Кроме того, в центре «Вектор» начата работа ещё над тремя препаратами: на основе вируса гриппа A, вируса везикулярного стоматита и вируса кори.