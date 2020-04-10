Роспотребнадзор готовит к выпуску три вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/1b525324-7b36-11ea-a979-fa163e074e61_660.jpg Фото: Igor Golovniov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Роспотребнадзор готовит к выпуску три вероятностные вакцины от коронавируса нового типа (COVID-19), рассказала глава ведомства Анна Попова.

По её словам, база одного из препаратов уже используется и полностью безопасна, передаёт ТАСС. Чиновница добавила, что чёткий прогноз о том, сколько продлиться пандемия коронавируса, дать невозможно. Никто в мире не может назвать сроков её окончания.

В России на сегодняшний день зафиксировано 11,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 795 человек, умерли — 94. В мире насчитывается 1,6 млн инфицированных. Скончались более 96 тысяч человек, выздоровели — 361,2 тысячи.