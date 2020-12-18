Роспотребнадзор: «ЭпиВакКорона» будет работать при мутации COVID-19

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Российская вакцина от коронавируса «ЭпиВакКорона» будет актуальна в будущем, так как разрабатывалась с учётом возможных мутаций COVID-19, сообщили в Роспотребнадзоре.

Согласно имеющимся данным и результатам исследований, новый коронавирус отличается относительно низкой скоростью накопления мутаций — большинство известных геномов отличаются друг от друга небольшим количеством точечных замен, — говорится в сообщении ведомства.

Там отмечается, что при создании «ЭпиВакКороны» выбирались консервативные части генома, которые со временем не изменяются. В связи с этим эффективность препарата сохранится, даже если вирус мутирует, передаёт РИА Новости.

В России зарегистрированы две вакцины от COVID-19 — «Спутник V» (разработана центром Гамалеи) и «ЭпиВакКорона» (разработана центром «Вектор»). Кроме того, ведётся разработка ещё одного препарата. В Минздраве не исключают возможности регистрации в России иностранных вакцин от коронавируса. В ведомстве готовы рассмотреть документы от зарубежных производителей, если они будут поданы в соответствующем порядке.

Накануне на своей большой пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что поставит вакцину от коронавируса, как только это станет возможным. При этом он отметил, что пока специалисты говорят, что те вакцины, которые поступают в гражданский оборот, в настоящее время предусмотрены для граждан определённого возраста.

Глава государства добавил, что массовая вакцинация от коронавируса необходима, так как это один из немногих путей преодоления всех вопросов, связанных с пандемией. Об этом говорят не только отечественные специалисты, но и зарубежные. Он добавил, что российская вакцина эффективна и безопасна, поэтому нет никаких причин не вакцинироваться, писал NEWS.ru.