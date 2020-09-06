Роскосмос хочет использовать плазмотроны для сжигания ТБО

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Центр им. Келдыша (входит в Роскосмос) создаёт комплекс сжигания твёрдых бытовых отходов (ТБО) с помощью применяемых в космической отрасли при моделировании работы ракетных двигателей плазмотронов. Применят систему, возможно, в Нижнем Новгороде.

Нашим институтом разработаны и используются плазмотроны, которые позволяют получать высокотемпературные газы при температурах свыше 4–5 тыс. градусов Цельсия. Эти технологии можно использовать практически — сжигать твёрдые коммунальные отходы, — объяснил гендиректор предприятия Владимир Кошлаков.

В космической отрасли такие плазмотроны позволяют моделировать работу ракетных двигателей или вход космических аппаратов в верхние слои атмосферы, передаёт ТАСС.

Также плазмотроны могут быть использованы для уничтожения отходов повышенной опасности, а выделяемые при при сгорании мусора газы могут использоваться для генерирующих электричество турбин.

У нас получается автономная замкнутая система, когда мы полученную электроэнергию направляем на те же самые плазмотроны, — добавил руководитель предприятия.

Предприятие уже ведёт переговоры с властями Нижнего Новгорода об использовании плазмотронов для сжигания ТБО.

В августе 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о новой технологии сжигания твёрдых бытовых отходов, которую он предложил мэру Москвы Сергею Собянину. Технология, по его словам, позволяет сжигать до конца самые сложные остатки, которые сейчас захораниваются.

Как писал NEWS.ru ранее, провал мусорной реформы грозит России из-за планов по массовому строительству мусоросжигающих заводов и полигонов вместо переработки отходов. Планы «Российского экологического оператора» (РЭО) противоречат целям реформы, которая предусматривает создание современной системы управления отходами и их переработку.