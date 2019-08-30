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Предприятие Энергомаш, подчиняющееся компании Роскосмос, начнёт выпускать самые мощные в мире двигатели для ракет РД-171МВ. Сообщение об этом имеется на сайте госзакупок .

Эти двигатели предназначены для использования на первой ступени ракеты-носителя «Союз-5». Также они будут применяться на сверхтяжёлой ракете «Енисей».

Испытания РД-171МВ пройдут до конца текущего года. Поставка двигателей для лётных испытаний намечена на 2021 год.

Ранее News.ru сообщал, что первый экземпляр двигателя РД-171МВ для перспективной ракеты среднего класса «Союз-5» («Иртыш») собрали в химкинском НПО Энергомаш. Двигатель, по утверждению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, готовится к огневым испытаниям.