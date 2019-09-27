https://static.news.ru/photo/bc1e97ac-e137-11e9-aa68-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Frolov/Danita Delimont/Global Look Press

Дочернее предприятие Росгеологии — АО «Дальморнефтегеофизика» (ДМНГ) — выделило Северо-Курильский осадочный бассейн в Тихом океане. Начальные суммарные ресурсы углеводородов на шельфе оцениваются в 1,4 млрд тонн нефтяного эквивалента.

Как пишет « Интерфакс » со ссылкой на пресс-службу Росгеологии, ДМНГ провела исследования в акватории, прилегающей к Камчатке и Курильским островам, выделив Прикамчатско-Тихоокеанский и Северо-Курильский осадочные бассейны.

Крупнейшей структурой Северо-Курильского бассейна является прогиб площадью около 66 тыс. кв. км. Его начальные суммарные ресурсы углеводородов по категории D2 оценены в 1,24 млрд тонн нефтяного эквивалента.

Кроме этого, в пределах бассейна обнаружены свыше сотни локальных структур, из которых в 37 суммарные локализованные ресурсы оцениваются в 431,1 млрд кубометров газа.

Как писал News.ru, во время визита президента РФ в Улан-Батор в начале сентябре было подписано соглашение, согласно которому Росгеология в сотрудничестве с Агентством полезных ископаемых Монголии (АПИ) начнёт совместный поиск полезных ископаемых в этой стране.