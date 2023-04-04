Росэнергоатом достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60

Фото: пресс-служба «Росатома»

Концерн «Росэнергоатом» (Электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом») уже в этом году достигнет 30% доли мирового рынка кобальта-60, который применяется для стерилизации медицинских изделий, обеззараживания продуктов питания и модификации материалов.

На сегодняшний день концерн производит более 20% от мирового потребления кобальта-60. Однако за счет отгрузок со Смоленской атомной станции в марте и поставок с Ленинградской и Курской АЭС в мае этот показатель удастся существенно повысить уже в текущем году.

На днях заместитель генерального директора — директор по бизнес-развитию концерна Никита Константинов посетил Смоленскую атомную станцию с рабочим визитом.

Вторым не менее важным направлением использования мощностей энергетических канальных реакторов является наработка изотопов медицинского назначения. Ленинградская АЭС с 1997 года нарабатывает йод-125, йод-131, молибден-99. С этого года на Ленинградской АЭС в линейке новых перспективных продуктов появится лютеций-177.

Фото: пресс-служба «Росатома»

В планах – наработка наиболее востребованных изотопов для производства радиофармпрепаратов на Смоленской и Курской АЭС: йод-131, лютеций-177, молибден-99, самарий-153. Участие в проекте этих станций позволит кратно увеличить количество производимого сырья, а значит, при наличии достаточных производственных мощностей – количество жизненно необходимых препаратов для диагностики и лечения онкологических заболеваний.

«Реализация проекта по расширению производства медицинских изотопов на канальных реакторах Смоленской и Курской АЭС, позволит более чем в 2 раза увеличить производственные мощности концерна и обеспечить поставки на сооружаемый Госкорпорацией «Росатом» в городе Обнинске завод по производству радиофармпрепаратов для нужд российской медицины», — подчеркнул заместитель генерального директора - директор по бизнес-развитию концерна «Росэнергоатом» Никита Константинов.