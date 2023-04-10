Росатом выполнил научно-исследовательские работы по РТТН в полном объеме

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Госкорпорация «Росатом» по итогам 2022 года выполнила все ключевые показатели по пяти федеральным проектам комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в РФ» (КП РТТН). Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию News.ru.

В частности, организации Росатома выполнили работы по 54 госконтрактам на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) на сумму 14,6 млрд рублей. Объем финансирования составил 125,2 млрд рублей (из них федеральный бюджет – 24,5 млрд рублей, внебюджетное источники – 100,7 млрд рублей), текущая степень готовности объектов капитального строительства – 36,5% (36,9% – по первому федеральному проекту, 43,8% – по второму, 27,6% – по третьему и 37,5% – по пятому).

«Реализация комплексной программы по развитию атомной науки и технологий – важный шаг для технологического развития России, создания передовых отечественных наукоемких технологий. Благодаря этой многолетней программе мы можем создать инфраструктуру и реализовать серьезные проекты, которые будут определять не только будущее атомной энергетики на несколько десятков лет вперед, но и способствовать развитию ядерной медицины, машиностроения, микроэлектроники и других наукоемких отраслей экономики», — отметил генеральный директор Госкорпорации Алексей Лихачев.

В рамках инициативы социально-экономического развития «Новая атомная энергетика» в 2022 году был разработан технический проект реакторной установки РИТМ-200Н, которая станет основой для атомных станций малой мощности (АСММ). Также введена в эксплуатацию первая очередь учебно-тренировочного информационного центра Опытно-демонстрационного энергокомплекса (ОДЭК)., сооружаемого в рамках проекта «Прорыв». Активная зона реактора БН-800 (энергоблок № 4 Белоярской АЭС) была загружена МОКС-топливом на 93%. Получены результаты НИОКР в области замыкания ядерного топливного цикла, создания атомных станций малой мощности и теплоснабжения, промышленных реакторов на быстрых нейтронах.

В планах на 2023 год – завершение разработки технического проекта комплекса обращения с ядерным топливом АСММ с реакторной установкой РИТМ-200Н, монтаж опорной плиты корпуса блока в рамках сооружения установки БРЕСТ-ОД-300, загрузка МОКС-топливом на 100% активной зоны реактора БН-800, получение результатов НИОКР в области создания ОДЭК и будущих промышленных энергокомплексов.