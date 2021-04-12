Родинки оказались предвестником смертельно опасной болезни

https://static.news.ru/photo/1bc74968-fbba-11ea-bc72-fa163e074e61_660.jpg Фото: Unsplash

Родинки могут оказаться признаком развития рака кожи. Об этом пишет издание Express со ссылкой на данные британских медиков.

Как отмечают специалисты, на рак кожи могут указывать три признака. В первую очередь, необходимо обращать внимание на любые вновь появившиеся родинки или пятна на теле после того, как человеку исполнился 21 год.

Также должны вызывать опасения любые изменения пятен на коже, касается ли это цвета, формы, размера или текстуры.

Третий фактор — наблюдение за родинками, которые регулярно чешутся, болят, покрываются корочкой и даже кровоточат. Любой из этих признаков — заметный повод для похода к специалисту и прохождения медицинского обследования.

По данным Всемирной организации здравоохранения, рак кожи является одним из наиболее распространённых видов онкологических заболеваний.

Ранее британские онкологи выяснили, что количество летальных исходов от рака регистрируется до 12 раз больше, чем от коронавируса. Об этом писал NEWS.ru.