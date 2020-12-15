Учёные: самый высокий риск заразиться коронавирусом — дома

https://static.news.ru/photo/6a574546-3ec3-11eb-9437-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lucas Allen/moodboard/Global Look Press

Вероятность заразиться коронавирусом наиболее высока в домашних условиях — от близких, которые уже могут быть инфицированы. К такому выводу пришли американские исследователи.

Учёные из университетов Флориды и Вашингтона, а также Центра исследования рака Фреда Хатчинсона в Сиэтле проанализировали статистику передачи COVID-19 и перепроверили случаи вторичной передачи заболевания в быту. Они изучили данные 54 исследований с участием 77 758 человек.

Результаты обработки данных подтвердили, что в условиях пандемии домашние хозяйства — это объекты самого высокого риска передачи вирусной инфекции, передаёт РИА Новости со ссылкой на результаты, обнародованные в журнале JAMA Network Open.

Степень риска вторичной передачи является стандартным показателем в эпидемиологии. Он позволяет оценить эффективность карантинных мер и определяется как число случаев, произошедших в семье в течение инкубационного периода после первичного заражения, делённое на общее количество совместно проживающих людей.

На уровень риска вторичной передачи влияют такие факторы, как прошедшее после первичного инфицирования время, продолжительность и близость контактов, а также степень проявления симптомов у первого заболевшего.

Ранее, как писал NEWS.ru, к аналогичным выводам пришли специалисты из Китая. Согласно их данным, чаще всего рискуют заболеть члены одной семьи при совместной самоизоляции — даже больше, чем если бы они пользовались общественным транспортом.