Репродуктологи предупредили о риске мужского бесплодия после коронавируса

https://static.news.ru/photo/7b6dec84-44a1-11eb-98b1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pagliarulo/Tamtam/Ropi

Последствием перенесённого в тяжёлой форме коронавируса может стать полное бесплодие у мужчин. К такому выводу пришла группа учёных из Института репродуктивной медицины, Новгородского университета, педиатрического университета Санкт-Петербурга и одного из медучреждений Казахстана, изучив подборку спермограмм, полученную от 62 мужчин.

Исследование «Патогенетические особенности влияния COVID-19 на фертильность спермы» проводилось на основе исследования результатов анализов мужчин, планировавших участвовать в экстракорпоральном оплодотворении. Первый этап оценки состояния здоровья они прошли в феврале-марте 2020 года, до пандемии, и тогда, при отрицательном тесте на COVID-19, у них были нормальные результаты спермограммы. В августе-сентябре 2020 года у 32 из них были выявлены антитела к коронавирусу, пишут «Известия».

У тех, кто перенёс вирус в разной степени тяжести, при дальнейшем обследовании были выявлены уменьшение объёма спермы, снижение количественных показателей сперматозоидов и их моторной активности (в 1,5-2 раза). У трёх переболевших коронавирусом в тяжёлой форме мужчин выявлена аноспермия — отсутствие сперматозоидов в эякуляте.

Таким образом, полученные результаты свидетельствовали о развитии нарушений фертильности мужчин даже после бессимптомной формы коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19. Целесообразно продолжить исследования в этом направлении, — прокомментировали авторы исследования.

Эксперты в области репродуктологии и андрологии, ознакомившись с данными исследованиями, отметили, что «коронавирусное бесплодие», вероятнее всего, обратимо.

Уже было несколько случаев, когда мы отмечали значительные или умеренные негативные изменения в контрольной спермограмме после перенесенной коронавирусной инфекции. Связано ли это с самим заболеванием или с препаратами, используемыми для лечения COVID-19, а также насколько непоправимы эти изменения, мы пока не можем сказать, — рассказал главный андролог сети клиник «Центр ЭКО» Максим Колязин.

Уролог-андролог, профессор Игорь Корнеев добавил, что любое заболевание, протекающее с лихорадкой и интоксикацией, может влиять на формирование сперматозоидов, так как для их созревания в яичках температура должна быть примерно на три градуса ниже нормальной температуры тела. Таким образом, нельзя исключить, что нарушения в анализах участвовавших в исследовании мужчин обусловлены воспалительным процессом и не связаны непосредственно со спецификой коронавируса.

Также вероятно, что инфекция может вызывать острое повреждение ткани мужских половых желез — яичек, — резюмировал профессор.

Как писал NEWS.ru, американские учёные сообщили, что коронавирус обнаружен в яичках заболевших. Он был найден в результате анализа тканей у шестерых умерших пациентов. При этом в трёх образцах учёные выявили нарушение сперматогенеза, а в ещё одном обнаружили собственно вирус.