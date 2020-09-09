Рекордно низкую для птиц температуру тела зафиксировали у колибри

Горные районы в Перу представляют собой прекрасную среду для жизни колибри, учитывая обилие нектара и небольшое количество хищников. Однако миниатюрным птицам пришлось приспособиться к холодным ночам, когда температура может падать ниже нуля. Учёные изучили механизм этой адаптации.
Колибри весят около шести граммов и облетают до 500 цветов за день, чтобы обеспечить себя энергией для жизни, однако у них нет возможности накопить достаточные энергетические запасы, чтобы поддерживать температуру тела в 40 градусов холодной ночью. Птицы выработали альтернативный механизм выживания — временный анабиоз.
Это состояние подробно изучили специалисты из Университета Нью-Мексико (США),
Они холодные как камень. Если бы вы не знали, что происходит, то подумали бы, что птицы мертвы, — отметил один из учёных Блэр Вульф.
По словам автора исследования, с помощью анабиоза маленькие пернатые снижают энергопотребление на 95%. Таким образом у них получается выживать в районах, находящихся на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря. На рассвете колибри «оживают», разогревая свои тела на один градус каждую минуту с помощью вибрации мышц.
Как передавал NEWS.ru, ранее учёным удалось выяснить, что колибри имеют способности к простейшему счёту.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен