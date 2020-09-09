Рекордно низкую для птиц температуру тела зафиксировали у колибри

https://static.news.ru/photo/8941bf9c-f281-11ea-abad-fa163e074e61_660.jpg Фото: Marko König/imagebroker.com/Global Look Press

Горные районы в Перу представляют собой прекрасную среду для жизни колибри, учитывая обилие нектара и небольшое количество хищников. Однако миниатюрным птицам пришлось приспособиться к холодным ночам, когда температура может падать ниже нуля. Учёные изучили механизм этой адаптации.

Колибри весят около шести граммов и облетают до 500 цветов за день, чтобы обеспечить себя энергией для жизни, однако у них нет возможности накопить достаточные энергетические запасы, чтобы поддерживать температуру тела в 40 градусов холодной ночью. Птицы выработали альтернативный механизм выживания — временный анабиоз.

Это состояние подробно изучили специалисты из Университета Нью-Мексико (США), пишет Science News. Специалисты поместили 26 особей шести разных видов колибри, встречающихся в Андах, в клетки и вставили птицам в клоаки миниатюрные ректальные термометры. Когда наступила ночь, колибри замерли, распушили перья и направили клювы вверх. Днём сердца птиц бьются в ритме до 1200 ударов в минуту, когда они впали в оцепенение, этот показатель упал до 40 ударов. Также у них снизилась температура тела. Колибри из вида Metallura phoebe охладились значительнее прочих — чуть более чем до трёх градусов Цельсия. Это рекордное значение для всех птиц, а также для не находящихся в спячке млекопитающих.

Они холодные как камень. Если бы вы не знали, что происходит, то подумали бы, что птицы мертвы, — отметил один из учёных Блэр Вульф.

По словам автора исследования, с помощью анабиоза маленькие пернатые снижают энергопотребление на 95%. Таким образом у них получается выживать в районах, находящихся на высоте 5 тысяч метров над уровнем моря. На рассвете колибри «оживают», разогревая свои тела на один градус каждую минуту с помощью вибрации мышц.

Как передавал NEWS.ru, ранее учёным удалось выяснить, что колибри имеют способности к простейшему счёту.