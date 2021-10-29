Разведка США рассекретила происхождение COVID-19

Американская разведка выпустила итоговый доклад на тему происхождения нового коронавируса. По мнению военных, возбудитель начал распространяться из-за передачи от животного или из-за инцидента в лаборатории, говорится в рассекреченном документе, опубликованном офисом директора национальной разведки США.

Один из элементов разведсообщества считает со средней степенью уверенности, что COVID-19, вероятнее всего, стал результатом инцидента с лабораторией, в котором участвовали исследователи из Уханьского института вирусологии или другие исследователи, — сказано в отчёте.

При этом в офисе нацразведки не уточнили, какая именно из спецслужб пришла к таким выводам: в разведсообществе США всего 18 различных ведомств, от ЦРУ и АНБ до ФБР, Пентагона и прочих. В любом случае разведывательное управление одной из спецслужб пришло к мнению, что вирус не был разработан как биологическое оружие, а также он не был генетически модифицирован.

В итоговом документе подчёркивается, что «два ведомства полагают, что нет достаточных данных, чтобы принять положительное решение в пользу одной из версий».

Также власти КНР, скорее всего, вообще не знали о COVID-19 до того, как Уханьский институт вирусологии выделил штамм вируса. По данным американской разведки, правительство оставалось в неведении первую пару месяцев.