Разработку вакцины «Спутник лайт» финансирует РФПИ

https://static.news.ru/photo/29860944-5403-11eb-8c4a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций вкладывает деньги в исследования, проводимые для разработки однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник лайт», заявил глава организации Кирилл Дмитриев.

Российский фонд прямых инвестиций финансирует клинические исследования вакцины «Спутник лайт», которая является однокомпонентной версией препарата «Спутник V», — сказал он.

По его словам, эта версия вакцины может стать эффективным временным решением для стран, в которых распространение COVID-19 достигло пика. Она поможет властям этих государств спасти как можно больше жизней. Однако для российского рынка основным препаратом массовой вакцинации останется двухкомпонентная вакцина «Спутник V», передаёт ТАСС.

О разработке в РФ «лайт-вакцины» рассказал глава РФ Владимир Путин во время ежегодной пресс-конференции в декабре. Как отметил политик, такая облегчённая вакцина «будет работать покороче», уровень защиты у неё также будет меньше, но в любом случае будет доходить до 85%.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что безопасность так называемой лайт-вакцины от коронавируса на базе «Спутника V» уже доказана, однако необходимо детально изучить её эффективность на разных группах населения.

Лайт-вакцина от центра им. Гамалеи — это версия прививки «Спутник V», при которой вместо двух прививок с перерывом в несколько недель делается только один укол, содержащий совмещённую сыворотку. Такая прививка будет иметь меньшую эффективность, чем двухфазная вакцинация, однако она в любом случае провоцирует иммунный ответ организма, способный защитить от COVID-19, писал NEWS.ru.