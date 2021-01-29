Разработчик «Спутника V» создаст новую вакцину от коронавируса

https://static.news.ru/photo/79a84594-62dc-11eb-af41-fa163e074e61_660.jpg Фото: sputnikvaccine.com

Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, создавший препарат «Спутник V», разработает новую вакцину от коронавируса. Помимо этого, там намерены создать ещё два препарата для профилактики и лечения инфекции.

Соответствующее госзадание НИЦ уже согласовал Минздрав, передаёт «Фармвестник», изучивший документы на портале «Госрасходы».

Из этих данных следует, что центр разработает вакцину на основе вирусоподобных частиц (VLP, virus-like particle). На эти цели из бюджета выделят около 25 млн рублей.

Что касается других препаратов, то один из них будет создан на основе синтетического ненуклеотидного ингибитора протеазы коронавируса. Разработка и выпуск запланированы на 2021–2023 годы, а стоимость составит более 41 млн рублей. Ещё одно средство — препарат блокатора рецептора АСЕ2, с помощью которого вирус SARS-CoV-2 проникает в клетки — должно быть разработано к 2022 году, на это понадобится около 25 млн рублей. Это лекарство предполагается использовать как для профилактики, так и для лечения COVID-19.

Таким образом, общий объём субсидий на создание вакцины и двух препаратов от коронавирусной инфекции превысит 90 млн рублей.

Первая вакцина НИЦ Гамалеи «Спутник V» разработана на основе аденовирусных векторов человека. Их преимуществами называют безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. По официальным данным, эффективность вакцины составляет более 90%, она обеспечивает защиту от тяжёлых случаев заболевания коронавирусом.

В самом центре, как писал NEWS.ru, заявили, что эффективность в выработке клеточного иммунитета к коронавирусу после вакцинации препаратом «Спутник V» близка к 100%.