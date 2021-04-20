Разработчик «Мир-19» рассказал об эффективности препарата

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Лекарственный препарат «Мир-19» для лечения коронавируса, разработанный Институтом иммунологии ФМБА России, способен снижать число заражённых клеток в организме пациента в 10 тысяч раз. Об этом рассказал глава института Муса Хаитов.

Он пояснил, что название препарата расшифровывается как «малые интерферирующие РНК». Цифра же взята из названия заболевания, для лечения которого предназначено лекарство.

Молекулы миРНК, попадая в организм, подавляют синтез одного из ключевых белков SARS-CoV-2, что препятствует его размножению в клетках. Препарат может остановить процесс размножения на стадии копирования инфекцией собственного генома.

Эффективность лекарства была продемонстрирована сначала в культуре клеток in vitro, а затем — in vivo на инфицированных сирийских хомяках.

На следующем этапе лекарство будет испытываться на добровольцах, заражённых коронавирусом. Предполагается, что на отечественный рынок препарат поступит в конце текущего года, пишут «Известия».

Как сообщалось ранее, «Мир-19» был запатентован ФМБА 11 апреля. В агентстве отметили, что лекарство безопасно для человека и не влияет на его геном.