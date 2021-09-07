Разработаны выдерживающие жару вакцины от коронавируса

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Учёные Калифорнийского университета в Сан-Диего разработали кандидатные вакцины от COVID-19, которые могут выдержать любую жару. Свои результаты исследователи подтвердили испытаниями на мышах, сообщает портал Medical Xpress.

У мышей вакцины-кандидаты вызвали высокую выработку нейтрализующих антител против SARS-CoV-2, вызывающего COVID-19, — говорится в сообщении.

Одна из таких вакцин изготовлена из вируса мозаики коровьего гороха, а другая — из бактериального вируса, или бактериофага, называемого Q-бета.

Главным преимуществом разрабатываемых вакцин является то, что они переносят даже очень высокие температуры. Это большой плюс, поскольку такие препараты можно хранить и транспортировать, не соблюдая особый температурный режим.

В ходе испытаний вакцины-кандидаты против COVID-19 вводились мышам либо с помощью имплантатов, пластырей с микроиглами, либо в виде серии из двух инъекций.

Ранее сообщалось, что самый древний предшественник коронавирусов SARS-CoV-1 и SARS-CoV-2, вызвавших, соответственно, вспышку атипичной пневмонии в 2002–2004 годах и COVID-19, существовал 21 тысячу лет назад. К такому выводу пришли учёные Оксфордского университета.