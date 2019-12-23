https://static.news.ru/photo/a756221a-2631-11ea-824e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rolf W. Hapke / CHROMORANGE/Global Look Press

Британские исследователи пришли к выводу, что сон на раздельных постелях ведёт к более крепкому здоровью и устойчивым отношением в семье. Иногда храп, активные действия во время сна или частые ночные походы в туалет могут даже стать причиной развода, потому что супруги банально не могут выспаться.

Заказчиком данного исследования выступила компания по производству матрасов. Впрочем, некоторые эксперты согласились с выводами исследования, пишет The Daily Mail. К примеру, известный британский сомнолог доктор Нил Стэнли занимается подобного рода научными изысканиями в течение 35 лет. И почти всё это время он не только спит в разных постелях со своей супругой, но и в разных комнатах.

В 2005 году он стал организатором эксперимента, при котором партнеры носили специальный девайс. В результате, было установлено, что 35% всех нарушений сна вызваны движениями и звуками, которые производят партнёры.

Ранее американские учёные из Колледжа врачей и хирургов при Колумбийском университете обнаружили в ходе исследования продукты, которые вызывают бессонницу. Исследователи выяснили, что отказавшись от продуктов с высоким содержанием рафинированных углеводов, человек может улучшить качество сна и избавиться от бессонницы, писал NEWS.ru.