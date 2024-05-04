Раскрыта связь между газовыми плитами и ранней смертью Science Advances: газовые плиты провоцируют астму у детей и раннюю смерть

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Ученые выяснили, что использование газовых плит может быть опасным для взрослых и детей, пишет журнал Science Advances. Согласно данным исследования, вдыхание загрязняющих веществ от газовых плит может быть причиной 200 тысяч случаев детской астмы и 19 тысяч смертей среди взрослых ежегодно.

Один из авторов исследования профессор Роб Джексон из Школы устойчивого развития Стэнфордского университета отметил, что концентрация загрязняющих веществ в спальнях после использования газовой плиты превышает стандарты безопасности в течение часа и остается еще несколько часов после выключения плиты.

Ранее сообщалось, что самыми опасными для детей сладостями оказалась продукция таких популярных брендов, как Kinder, Nutella, M&M's, Oreo и Milka. Соответствующее исследование провела группа ученых из Лондонского университета королевы Марии. Оказалось, что в товарах указанных марок содержится много жира, соли и сахара.

Также терапевт Ольга Чиркова заявила, что худшей едой для детей являются бургеры, сосиски, колбасы и полуфабрикаты. Она пояснила, что в этих продуктах содержится большое количество трансжиров, усилителей вкуса и эмульгаторов.