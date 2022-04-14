Президент РАН: учёные России и Китая приостановили сотрудничество

Китайские учёные — партнёры РАН поставили на паузу сотрудничество с российскими коллегами по совместным разработкам. Об этом заявил президент Российской академии наук Александр Сергеев в ходе выступления на научно-практической конференции «Цифровые международные отношения — 2022». По его словам, у РАН есть затруднения с налаживанием международного научного сотрудничества из-за негативного отношения Запада к любым контактам с РФ. Он отметил, что китайское научное сообщество также не осталось в стороне.

Если мы говорим о южном или восточном направлении, к сожалению, прямо могу сказать, что наши китайские научные коллеги тоже «нажали на паузу». В течение последнего месяца мы не можем выйти на серьёзное обсуждение ситуации с ними, несмотря на то что у нас действительно было прекрасно выстроенное сотрудничество с регулярным общением, — отметил Сергеев.

Академик добавил, что отношения с индийскими учёными по-прежнему остаются стабильными и продолжают укрепляться. По его словам, на следующей неделе запланирована встреча с атташе по науке индийского посольства.

А вот с торговлей дела обстоят иначе. Накануне кандидат политических наук Михаил Литвинов сообщил, что товарооборот России и Китая к концу 2022 года может вырасти до $200 млрд. По его словам, страны всегда были близкими торговыми партнёрами, хотя Запад и пытался их столкнуть. Максимальный результат торговых связей эксперт предполагает увидеть примерно через два года.