РАН попросила Путина создать и возглавить попечительский совет академии

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Владимир Путин

Российская академия наук попросит президента РФ Владимира Путина создать попечительский совет учреждения. За это проголосовали члены академии на общем собрании. Кроме того, главе государстве будет предложено возглавить данный орган, передает ТАСС.

Предложение российскому лидеру передаст президент РАН Геннадий Красников. При этом отмечается, что функции нового органа не должны вступать в противоречие с принципами самоуправления академии.

Создание попечительского совета могло бы облегчить решение многих вопросов, стоящих перед академией, укрепить ее положение в структуре государственных и общественных институтов, повысить ее статус, — сказал вице-президент РАН, председатель комиссии по уставу Николай Макаров.

Ранее Совет Федерации рекомендовал правительству закрепить за Российской академией наук организацию и проведение экспертизы учебников для образовательных учреждений. Соответствующая рекомендация содержится в проекте постановления СФ о приоритетных задачах РАН в условиях современных вызовов.

Также документ рекомендует проработать вопрос об установлении правовых основ осуществления РАН руководства системой государственной научной аттестации. Речь идет о новых подходах в вопросе присуждения ученых степеней и званий. Документом подразумевается изменение подведомственности и регулирования деятельности Высшей аттестационной комиссии и диссертационных советов.