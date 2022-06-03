РАН избрала новых академиков и членов-корреспондентов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская академия наук

Российская академия наук избрала новых академиков и членов-корреспондентов. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию NEWS.ru.

В новый состав Академии наук вошли выдающиеся ученые атомной отрасли, внесшие значительный вклад в развитие атомной науки и технологий.

Так, 1 июня путем тайного голосования академиком РАН по специальности «Энергетика» избран научный руководитель космических ядерных установок АО «НИКИЭТ», д.т.н. Ю.Г. Драгунов. Членами-корреспондентами РАН стали заместитель директора ФГУП"РФЯЦ-ВНИИЭФ«, заместитель научного руководителя, д.ф.-м.н. Р.М. Шагалиев, директор направления научно-технических исследований и разработок Госкорпорации «Росатом», д.ф.-м.н. В.И. Ильгисонис, заместитель научного руководителя ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», директор ИЯРФ ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», д.ф.-м.н. Н.В. Завьялов и главный конструктор РФЯЦ-ВНИИТФ, д.ф.-м.н. Д.В. Петров.

Председатель Научно-технического совета Госкорпорации «Росатом», академик РАН Георгий Рыкованов отметил: «Отечественная атомная отрасль всегда опиралась на огромный научный потенциал своих специалистов. В институтах и на предприятиях Госкорпорации „Росатом“ работают более 3800 кандидатов и докторов наук. Избрание наших коллег академиками и членами-корреспондентами РАН — это не только огромная заслуга самих ученых, но и подтверждение того, что российская атомная промышленность продолжает оставаться мировым лидером в сфере ядерных технологий».