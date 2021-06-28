Работавший в Ухани вирусолог назвал вероятную причину появления COVID-19

Западный вирусолог Даниэль Андерсон (Danielle Anderson), работавшая до ноября 2019 года в лаборатории института вирусологии в китайской Ухани, считает, что коронавирус, скорее всего, имеет естественную природу возникновения — то есть не был выведен в пробирке специально. Такое заявление она сделала в интервью Bloomberg.

Впрочем, Андерсон не смогла полностью опровергнуть теорию об утечке в лаборатории в Ухани.

Я не такая наивная, чтобы сказать, что это стоит полностью списывать со счетов, — отметила она.

В пример она привела коронавирус SARS-CoV-1, вызвавший вспышку тяжёлого острого респираторного синдрома в 2002–2004 годах. По словам врача, этот вирус несколько раз покидал защищённые зоны. При этом она назвала странным тот факт, что источник происхождения нынешнего вируса до сих пор не найден.

Также Андерсон не исключила, что в лаборатории его пытались «усилить», но назвала вероятность этого небольшой. Такие работы требуют разрешения на многих уровнях, а стандарты научного сообщества ограничивают подобные исследования, сказала она.

Ранее Трамп обвинил власти Китая в уничтожении улик по коронавирусу из лаборатории в Ухани. Он выразил уверенность в том, что эти улики существовали, но были намеренно скрыты от общественности.