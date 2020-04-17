Путин рассказал, как проходят работы по подготовке вакцины от COVID-19

https://static.news.ru/photo/520a6484-80b2-11ea-a52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кирилл Зыков/ АГН«Москва»

Президент России Владимир Путин заявил, что работы по подготовке вакцины от коронавирусной инфекции идут успешно.

Знаю, что на семи научных площадках ведётся работа по поиску вакцин, предупреждающих это заболевание. Знаю, что в принципе работа двигается успешно, во всяком случае, на некоторых из них, — подчеркнул глава государства.

Он поручил проработать вопросы производства вакцины, сообщает ТАСС.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в скором времени начнутся клинические исследования препаратов, разработанных российскими учёными. Пока нельзя утверждать, что у специалистов есть лекарственное средство от коронавируса.

NEWS.ru писал, что вакцину от коронавируса не нужно будет обновлять ежегодно, поскольку скорость мутации вируса достаточно низкая. Такого мнения придерживается вирусолог Лаборатории прикладной физики Университета Джона Хопкинса в США Питер Тилен. По его словам, вакцина для профилактики коронавируса будет готова через 12-18 месяцев.

На 17 апреля в России зафиксировано 32008 случаев коронавирусной инфекции (+4070 за последние сутки), 2590 выздоровели (+286 за последние сутки). Умерли 273 человека (+41 за последние сутки). В Москве 18105 (+1959 за последние сутки) заболевших, 1517 выздоровели, 127 умерли.