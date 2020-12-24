Путин поздравил работников Института ядерных исследований РАН с юбилеем

https://static.news.ru/photo/d8bc8db0-45bd-11eb-b1f8-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников Института ядерных исследований Российской академии наук с 50-летием научной организации, отметив, что ИЯИ РАН является одним из главных центров в мире по исследованиям в сфере ядерной физики.

Сегодня ваш институт, объединяющий слаженную команду талантливых, квалифицированных специалистов, по праву считается одним из ведущих мировых центров фундаментальных и прикладных исследований в сфере ядерной физики. Важно, что вы бережно храните и развиваете богатейшее творческое наследие своих предшественников, высоко держите профессиональную планку, уделяете приоритетное внимание реализации масштабных международных проектов, подготовке одарённой молодёжи, — приводит РИА Новости выдержку из поздравительной телеграммы Путина.

Российский лидер подчеркнул, что основавшие институт учёные сформировали уникальную научную и экспериментальную базу и заложили традиции самоотверженного труда.

15 декабря NEWS.ru писал, что Владимир Путин поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента Соединённых Штатов Америки. Кандидат от демократов получил более 270 голосов выборщиков (306), необходимых для избрания президентом США. Это произошло после того, как ему были отданы все 55 голосов выборщиков от Калифорнии.

Теперь итоги работы коллегии должны быть утверждены Конгрессом США. Его заседание пройдёт 6 января 2021 года. Действующий президент-республиканец Дональд Трамп пока так и не признал своё поражение.