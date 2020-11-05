Псилоцибин в четыре раза эффективнее таблеток от депрессии

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Исследователи из авторитетной Школы медицины Университета Джонса Хопкинса (Johns Hopkins Medicine) в небольшом исследовании взрослых людей, страдающих так называемым большим депрессивным расстройством (major depressive disorder) заявили о том, что всего две дозы вещества псилоцибина в сочетании с поддерживающей психотерапией смогли вызвать быстрое и значительное ослабление депрессивных симптомов. Причём у большинства участников эксперимента наблюдалось улучшение, а у половины из них достигалась ремиссия уже через четыре недели после начала лечения под присмотром врачей.

Результаты нового изыскания, опубликованного в журнале JAMA Psychiatry, показывают, что «психоделический» псилоцибин может быть эффективен для гораздо более широкого спектра пациентов, страдающих «большой депрессией», чем это считалось ранее.

Наблюдаемый нами эффект был почти в четыре раза больше, чем то, что продемонстрировали ранее клинические испытания традиционных антидепрессантов. Поскольку большинство других методов лечения депрессивных расстройств дают эффект лишь спустя недели или даже месяцы, и могут иметь нежелательные эффекты, полученные нами данные могут изменить терапевтические методики, если эти результаты подтвердятся в будущих плацебо-контролируемых клинических испытаниям, — сказал адъюнкт-профессор психиатрии и поведенческих наук Медицинской школы Университета Джона Хопкинса Алан Дэвис.

Обнародованные результаты охватывают лишь четырехнедельное наблюдение за ходом лечения 24 пациентов, страдающих депрессией (они подверглись двум пятичасовым «псилоцибиновым» сеансам). По словам медиков, большинство участников исследования сочли лечение псилоцибином эффективным.

В исследовании принимали участие 24 человека с длительной «документированной» историей депрессии. Средний возраст участников — 39 лет (16 их них — женщины), информирует международный агрегатор научных новостей eurekalert.org.

Чтобы обеспечить «чистое» воздействие экспериментального лечения, перед стартом тестовых процедур все участники должны были отказаться от приёма любых антидепрессантов под наблюдением своих личных врачей.

13 волонтёров получали лечение псилоцибином сразу после набора в экспериментальную группу, а также после подготовительных сессий, а 11 участников прошли точно такую же предтерапевтическую подготовку и получили лечение уже после восьминедельной задержки.

Как известно, псилоцибин вызывает зрительные и слуховые галлюцинации, а также глубокие изменения сознания в течение нескольких часов после приёма внутрь. В 2016 году исследователи той же Школы медицины Университета Джонса Хопкинса впервые сообщили о том, что лечение псилоцибином в психологически поддерживаемых условиях значительно уменьшило экзистенциальную тревогу и депрессию у людей с опасным для жизни диагнозом «рак».