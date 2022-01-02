Психиатр рассказал, что заставляет людей поедать лишнее в праздники

Доктор медицины Грег Сазима рассказал, какой вид голода заставляет человека при обилии еды переедать в праздники и почему в этот период постоянно хочется есть. Специалист выделил три вида голода, которые связаны с телом, сердцем и головой, пишут «Известия».

Первый вид голода представляет собой голод в общепринятом понимании. Он появляется, если человек долго не принимал пищу, и исчезает в случае насыщения. Второй вид голода связан с эмоциональными переживаниями, попыткой заглушить депрессию и тревогу приятными чувствами, поедая, например, любимые блюда. Такой тип поведения эксперты называют компульсивным перееданием, или психологической зависимостью от еды.

Этот вид расстройства чреват проблемами со щитовидной железой, диабетом, другими заболеваниями. Для борьбы с ним нужно серьёзное лечение.

Последний вид голода связан с реакцией мозга на внешние раздражители. Например, начало какого-то привычного ритуала вроде застолья во время новогодних праздников. Это, по словам врача, импульсивное переедание. Опасности для здоровья оно не представляет, но есть один коварный момент.

Бывает, что хочется доесть последний кусок пиццы или попробовать новое блюдо, которое появилось на столе. Но сытость уже наступила, а желудок при излишнем приёме пищи постепенно растягивается и не подаёт никаких сигналов опасности. Это может привести к набору лишних килограммов, от которых потом трудно избавиться.

Таким образом, к ежегодному набору веса может привести привычка каждый раз немного продлевать удовольствие без ощутимого ущерба.

Ранее врач-диетолог Наталья Павлюк поделилась в интервью с RT, как провести новогоднее застолье без последствий для здоровья, не лишая себя радости от приёма пищи. Специалист рассказала, что базовую основу должны составлять овощи и фрукты.