Профессор рассказал о моменте начала старения человека

https://static.news.ru/photo/f0586dce-45f2-11eb-b242-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guillaumin/imageBROKER.com/Global Look Press

Многие учёные, как правило, считают, что процесс старения человека начинается в тот момент, когда возрастает вероятность смерти. В клетках со временем возникает множество повреждений. И их определённое накопленное количество — это и есть, в сущности, факт старения. Данную классическую теорию подверг критике профессор МГУ Вадим Гладышев.

Он отметил, что привычно принято считать, что в первый год жизни риск смерти высок, однако он сводится к минимуму к девяти годам. Однако, если допустить, что именно с накоплением повреждений клеток организм начинает приближаться к преклонному возрасту, получается, что старт старения начинается ещё в материнской утробе. Что же касается высокой смертности людей в детском возрасте, то тут дело в генах, которые неправильно сочетаются между собой, передаёт «Экономика сегодня».

Как ранее писал NEWS.ru, учёные из Китая и США провели дополнительные исследования климатических изменений, вызванных локдаунами, ограничением авиаперелётов и снижением автомобильного трафика в мегаполисах, и пришли к заключению, что выводы о значительном улучшении экологической обстановки неоднозначны.

Несмотря на то что снижение трафика в городах привело к сокращению вредоносных выбросов в атмосферу и в значительной мере очистило небо над мегаполисами от смога, исследователи из китайского города Ухань отметили значительное повышение концентрации озона над крупными городами мира.