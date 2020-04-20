Профессор РАН пояснил, каким образом могли искусственно создать COVID-19

https://static.news.ru/photo/ee5bfeca-6400-11ea-aedd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Доктор медицинских наук, профессор РАН Александр Лукашев сообщил, что создать с нуля вирус, похожий на COVID-19, практически невозможно. Однако учёный сообщил, каким образом могли бы искусственно создать коронавирус.

Мы берём вирус летучих мышей, берём клетки человека, наливаем вирус, проводим определённые манипуляции, и в конце концов мы получаем вирус летучих мышей, переадаптированный к человеку. Это совершенно возможно, это стандартный инструментарий в вирусологии, — привела слова Александра Лукашева газета «Известия».

Он добавил, что в лабораториях вирусы нередко адаптируют, чтобы изучить влияние патогена на другой вид. Профессор РАН отметил, что этот процесс нельзя отследить по геному вируса.

Российский вирусолог, лауреат госпремии России по науке и технике и премии Д.И. Ивановского по вирусологии Александр Бутенко сообщил, что вариант искусственного создания коронавируса возможен. Он пояснил, что в лабораторных условиях можно создать аттенуированный штамм вируса, вакцины, а также синтезировать среднеспособные вирусные частицы, писал NEWS.ru ранее.