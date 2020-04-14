Причину изменения арктического климата нашли в сибирских реках

https://static.news.ru/photo/b94af506-7e68-11ea-8b69-fa163e074e61_660.jpg Фото: Serguei Fomine/Global Look Press

Международная группа океанографов выяснила, что сток пресной воды из сибирских рек и отложений континентального шельфа через Трансарктическое течение приносит в Северный Ледовитый океан значительное количество углерода и микроэлементов, что только усугубляет потепление в Арктике.

Высокие концентрации микроэлементов и питательных веществ, которые ранее удерживала вечная мерзлота, возрастут по мере того, как в Арктику будет поступать больше речного стока, — говорится в сообщении «Вестника отделения наук о Земле РАН».

Учёные отметили, что по мере того как повышается температура в Арктике и уменьшается количество льда, там всё более разрастаются морские водоросли. Это приводит к росту фитопланктона, а он, в свою очередь, повышает концентрацию зоопланктона — мелких рыб и ракообразных, которые служат пищей тюленям и китам. Это повышает продуктивность арктической морской среды, однако авторы работы предупреждают, что потеря морского льда ещё более усугубит потепление климата. А это уже окажет более широкое воздействие на все приполярные экосистемы.

Как писал NEWS.ru, над Арктикой появилась озоновая дыра рекордных размеров. Причиной этому являются запертые в районе Северного полюса массы холодного воздуха. Учёные обнаружили озоновую дыру над Антарктидой в 1980-х годах. Она возникла из-за использования людьми хлорфторуглеродов (ХФУ) — веществ, применяемых для изготовления аэрозолей. В конце XX века во многих странах был введён запрет на использование ХФУ, в результате чего размеры дыры уменьшились. Однако в 2019 году в Арктике появилась новая озоновая дыра рекордных размеров. В данном случае на её появление повлияли изменения климата.