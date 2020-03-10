https://static.news.ru/photo/9eba5ac0-62b5-11ea-9bbb-fa163e074e61_660.jpg Валерий Лунин Фото: Wikimedia

Академик РАН, педагог и организатор науки, который возглавлял химический факультет МГУ на протяжении 25 и ставший его первым президентом, Валерий Лунин скончался в возрасте 80 лет.

По данным пресс-службы вуза, выдающийся учёный умер 9 марта.

Коллектив Московского университета выражает глубочайшие соболезнования родным и близким Валерия Васильевича, а также коллегам и ученикам, — говорится в сообщении.

В 1957 году Лунин поступил на первый курс химического факультета МГУ, а после прошёл путь от инженера до профессора, заведующего кафедрой, декана и президента. Он известен как специалист в области гетерогенного катализа, химии поверхности, а также как основатель научных школ, которые включают в себя сотни учеников и последователей.

Ранее NEWS.ru писал, что известный археолог, историк и автор более 40 книг Лев Клейн умер в возрасте 92 лет. Учёный являлся профессором Санкт-Петербургского государственного университета, а после выхода на пенсию в 70-летнем возрасте продолжил преподавание в зарубежных университетах. Многие его книги были переведены на европейские языки.