Пожилые люди иначе ощущают время из-за «старения» нейронных связей

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Японские нейрофизиологи описали причины искажения восприятия времени в старости. По их мнению, клетки мозга с возрастом изнашиваются и поэтому искажают восприятие человеком времени.

Исследователи Хаяши и Иври из Национального института здоровья в журнале Journal of Neuroscience рассказали об этом открытии. По их мнению, нейроны надкраевой извилины теменной доли головного мозга, отвечающие за «отсчет времени», с возрастом устают и отстают от темпа работы других нейронов.

К такому выводу учёные пришли, когда провели измерение активности мозга у добровольцев. Участникам эксперимента сделали МРТ во время выполнения заданий по сравнению временных интервалов.

Отмечается, что начала им 30 раз подряд показывали так называемый «адаптер» — серый кружок в течение определенного промежутка времени и указывали его продолжительность. После этого им показывали тестовое изображение и просили оценить время в сравнении с «адаптером». Выяснилось, что если продолжительность «адаптера» была большой, участники эксперимента недооценивали время, если короткой, наоборот, переоценивали. МРТ показало, что при многократном срабатывании сигнала «адаптера» активность нейронов в мозгу снижалась, и человек ошибался с оценкой времени.

Ранее NEWS.ru писал, что учёные из университетского колледжа Лондона утверждают, что негативные мысли могут спровоцировать развитие болезни Альцгеймера. Проведя эксперименты, специалисты выяснили, что у пессимистов чаще, чем у оптимистов, снижались когнитивные функции, также у них в мозге чаще происходило отложение вредных белковых агрегатов, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера.

Учёным и ранее было известно, что депрессия и тревожность являются факторами развития деменции, но только сейчас специалисты нашли подтверждение тому, что негативные мысли непосредственно влияют на мозг.