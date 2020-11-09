Поверхность спутника Юпитера может светиться по ночам

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Поверхность одного из спутников Юпитера — Европы, может светиться по ночам синим и зелёным. К такому выводу пришли учёные из NASA.

Специалисты миссии из Лаборатории реактивного движения NASA воссоздали в лаборатории условия на Европе, заморозив лёд до —173 °C. При этом они начали обстреливать их пучками электронов, разогнанных до околосветовых скоростей, имитируя воздействие магнитного поля Юпитера, сообщает научный журнал Nature Astronomy.

Поверхность Европы непрерывно бомбардируют электроны и другие заряженные частицы, которые направляет в её сторону магнитное поле Юпитера. Эти частицы взаимодействуют со льдом и солью на поверхности Европы, из-за чего в видимой части диапазона возникают вспышки света, — сообщил один из соруководителей миссии Мурти Гудипати,

Он добавил, что ночью это свечение должно быть хорошо заметно для камер и инструментов зонда NASA. Благодаря этому можно будет составить геологическую карту поверхности Европы.

Ранее сообщалось, что Европа «прячет» под ледяной оболочкой крупный океан. По мнению астрономов, небесное тело является одним из самых подходящих мест для существования жизни во всей Солнечной системе.

Как писал NEWS.ru, спутники Юпитера способны оказывать сильное гравитационное воздействие друг на друга, провоцируя мощные приливы в морях и океанах, сокрытых льдом. Эксперты выяснили, что приливные силы на лунах планеты генерируют больший объём тепла, чем гравитация гигантского Юпитера. Они также заявили, что если лунные приливы достаточно сильны, слои льда на Европе, Каллисто и Ганимеде начинают пульсировать и исчезать.