https://static.news.ru/photo/47a1f512-57e9-11ea-8d4e-fa163e074e61_660.jpg Фото: imago stock&people/Global Look Press

Учёные утверждают, что изменение климата, вырубка лесов и пожары могут привести к высыханию самого большого в мире тропического леса Амазонии, в состав которого входит 16 000 отдельных видов растений. Средняя температура воздуха в этом лесу за последние 100 лет повысилась на 1-1,5 °С, а сухой сезон в некоторых районах длится уже не четыре, а целых пять месяцев.

В период с 2005 года трижды случались очень сильные засухи. Все это приводит к изменению состава растительности. Влаголюбивые растения, такие как тропические бобовые, вымирают; а приспособленные к сухому климату, например, бразильский орех, процветают и занимают всё большие площади, пишет журнал Nature.

Значительная часть крупнейшего в мире тропического леса вырубается и сжигается, и это привело к сокращению его площади на 15% по сравнению с 70-ми годами прошлого столетия. Кроме того, растут объёмы вырубки леса. Так, в 2019 году в Бразилии вырубка деревьев увеличилась примерно на 30%, что стало самой крупной потерей за десятилетие.

В августе того же года на берегах Амазонки бушевали сильнейшие лесные пожары, заметные даже из космоса. В конечном счёте, считают учёные, всё это может превратить районы Амазонки в экосистему, больше похожую на саванну, но при этом с гораздо меньшим биологическим разнообразием. В привычном всем виде сохранится лишь западная Амазонка вблизи Анд: там воздушные потоки поднимаются над горами, водяной пар конденсируется и выпадает в виде дождей, и этот круговорот воды останется неизменным.

Если смертность деревьев, которую мы видим, будет продолжаться ещё 10-15 лет, то Южная Амазонка превратится в саванну, — считает Карлос Нобре, климатолог Университета в Сан-Паулу, Бразилия.

Учёный, моделируя будущее региона, рассмотрел сценарий, при котором потери Амазонии от пожаров составят примерно 20%. Как утверждает Нобре, к 2050 году более половины леса вымрет. Но не все согласны с цифрой в 20%. Пауло Брандо, тропический эколог из Калифорнийского университета в Ирвине, утверждает, что для достижения критической точки важны объёмы вырубки леса.

Мы играем в экологическую русскую рулетку, — уверен Брандо.

Смерть амазонских джунглей затронет не только миллионы людей и животных, обитающих в этом регионе. Миллиарды тонн углекислого газа будут выбрасываться в атмосферу. Резко уменьшится количество осадков в Центральной и южной частях Южной Америки, изменится в целом климат региона.

Ранее NEWS.ru уже писал об исследованиях, касающихся лесов на берегах Амазонки. Учёные тогда выражали озабоченность тем, что лесные пожары в будущем станут более разрушительными. Уже к 2050 году количество сожжённых территорий может удвоиться и поглотить 16% тропических лесов.