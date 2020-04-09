Попытки самоубийства связали с отсутствием боли

https://static.news.ru/photo/6e75a542-7a5a-11ea-bf63-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Люди, совершавшие попытки уйти из жизни, меньше страдают от телесного дискомфорта и болевых ощущений, чем их ровесники, набравшие похожие баллы в психологических опросниках. Они способны дольше задерживать дыхание и держать руку в ледяной воде, а также с трудом определяют собственный пульс, считают учёные американского Университета Талсы во главе с Сахибом Кхалсой.

Исследователи отобрали 34 человека (средний возраст 31 год), пожелавших в последние пять лет совершить самоубийство, и 68 граждан — их сверстников — с аналогичными показателями по психологическим опросникам, пишет сайт eLife.

Те, кто пытался покончить с собой, на 10 секунд дольше могли задержать дыхание, также они на 18 секунд дольше терпели воздействие ледяной воды.

Ранее NEWS.ru сообщал, что пандемия коронавируса нового типа может привести к увеличению числа суицидов. И даже после того как миру удастся победить инфекцию, люди некоторое время будут находиться в состоянии стресса.

Люди теряют не только источники заработка, но и сбережения. Некоторые держат их в акциях, которые уже упали на десятки процентов. Состояние постоянного напряжения и страха за себя и близких может привести к волне инсультов и самоубийств, отмечает клинический психолог.